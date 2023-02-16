Ранок у Криму почався з вибухів: окупанти заявляють про атаку дронів

Окупаційна "влада" закликає місцевих жителів зберігати спокій

Ранок четверга, 16 лютого, став вельми "гучним" для жителів тимчасово окупованого Криму. Як повідомляють місцеві гауляйтери, російські системи протиповітряної оборони начебто борються із атакою українських безпілотників. Зокрема, вже було чути щонайменше два вибухи. Цікаво, що про це стало відомо одразу після нічної атаки росіян на мирні міста України.

Детальніше про це у своєму Telegram-каналі розповів псевдогубернатор Севастополя михайло развожаєв. За словами росіянина, наразі українська армія начебто продовжує атакувати півострів.

"Знову атака укробезпілотників, — заявив гауляйтер. — Ситуація на зараз: збито 2 БПЛА над морем".

Також він закликав жителів тимчасово окупованого Криму зберігати спокій.

Чи справді ЗСУ проводять певні операції, наразі невідомо. Відкидати варіант із тим, що росіяни вкотре намагаються вкинути дезінформацію, не можна.

Раніше "Телеграф" писав, що після останньої нічної атаки росіян стало зрозуміло, що вони змінили тактику. Детальніше про нові особливості російських ударів повідомив очільник ОП Андрій Єрмак.

Також нагадаємо, що ворог почав використовувати крім ракет і дронів ще й спеціальні відбиваючі кулі. Ми розповідали, що це таке і як вони виглядають.