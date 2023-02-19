Ворог зранку вдарив ракетами по Дружківці на Донеччині: зачепило житлові багатоповерхівки (фото)

Ворог б'є аби куди щоб залякати українців

Російські окупанти продовжують гатити ракетами по Україні не тільки під час масових обстрілів. В Донецькій області російські війська вдарили зранку 19 лютого по Дружківці.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто українців. Попередньо — обійшлося без постраждалих.

Кириленко зазначив, що Дружківка попри те що достатньо віддалена від лінії фронту, постійно зазнає атак з боку російських військових. Зазначимо, від найближчого місця лінії фронту біля Часового Яру до Дружківки — більше ніж 25 км по прямій.

Дружківка на карті

Вибиті вікна та посічені уламками будинки

Вирви від уламків

Зазначимо, що російського вторгнення Дружківка була достатньо великим містом — понад 53 тисячі людей жили в ньому. Попередній великий обстріл міста ракетами С-300 відбувся п’ятого лютого — тоді постраждали троє чоловіків та двоє жінок. Кириленко також закликає громадян евакуюватися з міст, де є небезпека постійних обстрілів на Донеччині.

Пошкоджені кілька будинків

Результат російської атаки

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки обстрілу в Харкові. Ворог також вдарив по місту 5 лютого — влучив в будинки та університет в центрі. Обстріли не припиняються — гримить постійно, 17 лютого окупанти гатили С-300 по об'єктах інфраструктури.