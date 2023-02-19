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Ворог зранку вдарив ракетами по Дружківці на Донеччині: зачепило житлові багатоповерхівки (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Росіяни вкотре обстріляли житлові будинки Новина оновлена 19 лютого 2023, 09:04
Росіяни вкотре обстріляли житлові будинки

Ворог б'є аби куди щоб залякати українців

Російські окупанти продовжують гатити ракетами по Україні не тільки під час масових обстрілів. В Донецькій області російські війська вдарили зранку 19 лютого по Дружківці.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто українців. Попередньо — обійшлося без постраждалих.

Кириленко зазначив, що Дружківка попри те що достатньо віддалена від лінії фронту, постійно зазнає атак з боку російських військових. Зазначимо, від найближчого місця лінії фронту біля Часового Яру до Дружківки — більше ніж 25 км по прямій.

Дружківка на карті
Дружківка на карті
Наслідки обстрілу Дружківки
Вибиті вікна та посічені уламками будинки
Атака ракетами по Дружківці
Вирви від уламків

Зазначимо, що російського вторгнення Дружківка була достатньо великим містом — понад 53 тисячі людей жили в ньому. Попередній великий обстріл міста ракетами С-300 відбувся п’ятого лютого — тоді постраждали троє чоловіків та двоє жінок. Кириленко також закликає громадян евакуюватися з міст, де є небезпека постійних обстрілів на Донеччині.

Обстріл Дружківки
Пошкоджені кілька будинків
росія атакувала Дружківку
Результат російської атаки

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки обстрілу в Харкові. Ворог також вдарив по місту 5 лютого — влучив в будинки та університет в центрі. Обстріли не припиняються — гримить постійно, 17 лютого окупанти гатили С-300 по об'єктах інфраструктури.

Теги:
#Донецька область #Обстріл #Дружківка