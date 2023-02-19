Вирушив на фронт без підготовки і загинув за кілька днів: у скандалі з бійцем з Тернополя з’явилися нові деталі

Обставини загибелі бійця з’ясовуються

У скандалі з історією загиблого бійця ЗСУ з Тернополя Богдана Покитко, якого відправили на фронт без підготовки, випливли нові деталі.

Як повідомив у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов, з ним зв’язалася сім’я та знайомі загиблого бійця та розповіли про обставини події.

Зокрема, вони розповіли, що у родині Покитко є два рідні брати, один з яких уже проходить військову службу.

Богдан Покитко отримав повістку 16 січня, після чого пройшов медогляд і вже 18 січня став солдатом ЗСУ. До цього він не проходив військової служби і необхідних навичок не мав, проте чоловік не заперечував проти вступу до лав Збройних сил.

"Богдана зарахували до складу роти охорони Тернопільського військкомату. Він стояв у караулах і брав участь у роздачі повісток. За свідченням близьких, він одного разу виїжджав на полігон і відстріляв не більше одного магазину, жодної іншої підготовки не було. Сім’я чекала, що час для підготовки настане. пізніше", — повідомив Бутусов.

Проте сталося інакше. 11 лютого чоловікові надійшов наказ про відправлення до бойової частини на Донбасі і, на відміну від деяких інших, він не став відмовлятися від виконання навіть попри відсутність досвіду та навичок. Про те, що на фронт відправляють непідготовленого бійця, знали і в Тернопільському військкоматі.

14 лютого він востаннє зв’язався з колегами по роботі та повідомив, що перебуває у Слов’янську і чекає на нового командира, щоб вирушити до 10 гірсько-штурмової бригади, де його сприйняли, як підготовленого піхотинця, готового виконувати бойові завдання на лінії фронту.

"Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні. Але Богдан вважав негідним оголошувати про свою непідготовленість, він вирішив без скарг виконувати всі накази", — додав Бутусов.

16 лютого Покитко загинув у бою.

Тепер його родичі намагаються дізнатися, хто саме у Тернопільському військкоматі наказав про відправку на фронт непідготовленого бійця. Міський голова Сергій Надал вже надіслав запити до компетентних органів на з’ясування обставин події.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель на фронті медика-добровольця із Кривого Рогу Павла Муравйова. Вдома у захисника залишилися дружина та доньки.