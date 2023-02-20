Бояться партизанів: росіяни закривають одне з ключових окупованих міст України

Ворог зможе контролювати, хто полишає окуповане місто на та скільки

Російській окупаційні війська в тимчасово захопленому Бердянську так бояться партизанів та їхньої боротьби, що посилюють контроль доступними засобами. З березня виїзд з міста обмежать — щоб перешкодити партизанській діяльності окупанти впроваджують перепустки.

Спеціальні документи будуть потрібні, щоб виїхати за межі міста. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Це перетворення тимчасово окупованих територій на в’язницю просто неба, зазначають в ЦНС, адже такі перепустки дозволяють заборонити виїзд всі, кого росіяни вважають нелояльними. Набувають чинності беззаконні правила з 1 березня.

Намагаючись знайти партизан, росіяни навіть запустили бот для того, щоб писати доноси — для збору "інформації про держбезпеку рф". Ймовірно бажаючих співпрацювати з окупантами після того, як машини колаборантів вибухають, стає дедалі менше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Бердянську спалахнула база відпочинку, яку окупанти могли використовувати для своїх цілей. Ворог міг там облаштувати шпиталь.