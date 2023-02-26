"Дніпро — велика російська річка": окупанти Криму відзначилися зухвалою заявою

Довжина каналу понад 400 км

Рік тому російські окупанти увірвалися в Україну та захопили Каховську ГЕС. Вони також підірвали 26 лютого дамбу у Північно-Кримському каналі та пустили воду до Криму.

Колабораціоніст та окупаційний керівник Криму сергій аксьонов випустив до річниці повідомлення, в якому сипав образами у бік України. Крім цього він заявив, що це повернення води в канал стало "одним з перших результатів" війни і заявив, що українська влада хоче завдати шкоди інфраструктурі каналу.

Проте вражає не чергове звинувачення у нацизмі у бік України, а заява про те, що річка Дніпро – російська. Зазначимо, що річка Дніпро – четверта за довжиною в Європі, протікає територією України, Білорусі, росії, але більша її частина знаходиться на українській території та нерозривно пов’язана з українською історією.

Аксьонов також заявив, що "Північно-Кримський канал – великий радянський проєкт". І нібито Дніпро і канал належать мешканцям "російського Криму, всім, хто не відмовився від своїх ідеалів і пам’ятає про своє коріння". Варто зазначити, що ідея будівництва каналу в Криму існувала ще наприкінці 19 століття, будувати збиралися 1916-го, проте революція зірвала плани.

Додамо, що саме 26 лютого також День кримського спротиву російській окупації. У 2014 році у Сімферополі біля будівлі кримського парламенту пройшов мітинг кримських татар та українських активістів на підтримку територіальної цілісності України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії продовжується хвиля "нечуваної щедрості" стосовно родичів загиблих окупантів. Так, після вручення пачки пельменів у Туві, у Владивостоці порадувати вирішили ковбасою.