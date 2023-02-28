Ворог вдарив по рятувальниках: через обстріл міста на Донбасі загинув фельдшер ДСНС (фото)

Донбас став колискою і останнім прихистком відважного рятувальника

Російські окупанти не припиняють прицільно бити по мирному українському населенню. Після масованої атаками дронами напередодні в ніч на 28 лютого ворог вдарив ракетами по Святогірську, що на Донеччині. На жаль, без жертв не обійшлося — ворожий снаряд обірвав життя молодшого сержанта служби цивільного захисту Олександра Цуркана. Чоловік працював фельдшером у місцевому рятувальному відділенні.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС України, російські військові прицільно вдарили по місцевій пожежно-рятувальній частині. Через цю атаку рятувальники не дорахувалися кількох одиниць техніки, зокрема і для розмінування, також була пошкоджена і будівля самого депо.

Святогірськ на карті

Удар по рятувальному депо Святогірська

Після обстрілу сталася пожежа

Олександр Цуркан же отримав під час атаки поранення, несумісні із життям. Судячи із його сторінки в соціальних мережах, чоловік був родом із Донеччини — жив у Слов'янську, а навчання проходив у Бахмутському медичному училищі. Вивчав лікувальну справу, аби згодом стати фельдшером. Брав участь у міжнародному проєкті "Лікарі без кордонів", яка передбачає мобілізацію лікарів для допомоги постраждалим під час збройних конфліктів, а також від природних і техногенних катастроф.

Молодший сержант Олександр Цуркан

"Ми глибоко сумуємо з приводу загибелі Олександра Цуркана і у пам’ять про молодого побратима обіцяємо продовжити його справу, допоки останній ворог не покине нашу землю", — зазначили представники ДСНС України.

Слід додати, що ще четверо рятувальників отримали поранення. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко вже назвав нічну атаку цинічним ударом по тих, хто допомагає цивільним виживати навіть під час бойових дій.

Наслідки обстрілу Святогірська

Рятувальники залишилися без важливої техніки

Ворог не розбирає, куди б'є

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про загадкову загибель українського воїна Сергія Панасюка, який ніс службу на кордоні із Білоруссю. За деякими даними, саме з білоруської території і міг вестися вогонь, однак інформація не має офіційного підтвердження.

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