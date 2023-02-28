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Ворог вдарив по рятувальниках: через обстріл міста на Донбасі загинув фельдшер ДСНС (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Молодший сержант Олександр Цуркан до війни проживав у Слов'янську Новина оновлена 28 лютого 2023, 11:32
Молодший сержант Олександр Цуркан до війни проживав у Слов'янську. Фото Колаж "Телеграфу"

Донбас став колискою і останнім прихистком відважного рятувальника

Російські окупанти не припиняють прицільно бити по мирному українському населенню. Після масованої атаками дронами напередодні в ніч на 28 лютого ворог вдарив ракетами по Святогірську, що на Донеччині. На жаль, без жертв не обійшлося — ворожий снаряд обірвав життя молодшого сержанта служби цивільного захисту Олександра Цуркана. Чоловік працював фельдшером у місцевому рятувальному відділенні.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС України, російські військові прицільно вдарили по місцевій пожежно-рятувальній частині. Через цю атаку рятувальники не дорахувалися кількох одиниць техніки, зокрема і для розмінування, також була пошкоджена і будівля самого депо.

Святогірськ Донецької області карта
Святогірськ на карті
Святогірськ обстріл 28 лютого 2023
Удар по рятувальному депо Святогірська
Святогірськ обстріл 28 лютого 2023
Після обстрілу сталася пожежа

Олександр Цуркан же отримав під час атаки поранення, несумісні із життям. Судячи із його сторінки в соціальних мережах, чоловік був родом із Донеччини — жив у Слов'янську, а навчання проходив у Бахмутському медичному училищі. Вивчав лікувальну справу, аби згодом стати фельдшером. Брав участь у міжнародному проєкті "Лікарі без кордонів", яка передбачає мобілізацію лікарів для допомоги постраждалим під час збройних конфліктів, а також від природних і техногенних катастроф.

Олександр Цуркан, Святогірськ, смерть
Молодший сержант Олександр Цуркан

"Ми глибоко сумуємо з приводу загибелі Олександра Цуркана і у пам’ять про молодого побратима обіцяємо продовжити його справу, допоки останній ворог не покине нашу землю", — зазначили представники ДСНС України.

Слід додати, що ще четверо рятувальників отримали поранення. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко вже назвав нічну атаку цинічним ударом по тих, хто допомагає цивільним виживати навіть під час бойових дій.

Святогірськ обстріл 28 лютого 2023
Наслідки обстрілу Святогірська
Святогірськ обстріл 28 лютого 2023
Рятувальники залишилися без важливої техніки
Святогірськ обстріл 28 лютого 2023
Ворог не розбирає, куди б'є

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про загадкову загибель українського воїна Сергія Панасюка, який ніс службу на кордоні із Білоруссю. За деякими даними, саме з білоруської території і міг вестися вогонь, однак інформація не має офіційного підтвердження.

Також ми писали, коли і як Україна втратила першого бійця після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року. Спогадами поділилася вдова загиблого Дениса Ткача.

Теги:
#Донецька область #Обстріл #Смерть #Герой #ДСНС #Святогірськ