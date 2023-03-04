У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо зараз

У суботу, 4 березня, у половині мирних регіонів України пролунав сигнал повітряної тривоги, після чого жителі міста Запоріжжя повідомили про кілька потужних вибухів. У деяких районах міста пропало світло. Влада поки інформацію щодо обстрілу з боку росії не коментує.

Як повідомили кореспонденти "Суспільного", у місті чути було не менше двох потужних вибухів. Після чого місцевих жителів закликали перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Водночас Telegram-канал "Запоріжжя Новини" інформує, що російські окупанти вдарили по Запорізькій області з БРК "Бастіон", який розташований у тимчасово окупованому Криму. Цей вид озброєння оснащений ракетами типу "Онікс". Однак офіційного повідомлення від влади щодо цього поки немає.

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