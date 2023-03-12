Прильоти в центрі і не тільки: Донецьк зранку сколихнули потужні вибухи (фото і відео наслідків)

Вибухи чули одразу в двох районах Донецька

На Донбаському напрямку продовжуються запеклі бої, що означає регулярні обстріли та вибухи. Ранок неділі, 12 березня, у Донецьку виявився неспокійним — були зафіксовані прильоти одразу в двох районах міста — Калінінському та Будьоновському.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, деякі вибухи стали причиною серйозних руйнувань, зокрема у приватному житловому секторі. Один зі снарядів влучив на територію приватного домогоподарства, через що постраждав основний будинок, а також інші технічні будівлі.

Російські окупанти традиційно звинувачують у прильотах українську армію. Хтось пише про використання залпової артилерії, а дехто навіть конкретизує, вже звично вказуючи у якості зброї американські HIMARS. При цьому, звісно ж, загарбники забувають, що ЗСУ дотримуються правил ведення війни і не стріляють по мирних жителях.

Місце атаки в Донецьку

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Втім пропаганда працює на повну, тож більшість місцевих "воєнкорів" уже збіглися на місце прильоту, де фотографують наслідки влучання снаряду. Видно груду каміння й цегли, яка перемішана із особистими речами. Також повідомляється, що одна із місцевих жительок отримала поранення. Загиблих, на щастя, немає.

Такий вигляд має одне із місць прильотів

Є навіть уламки снаряду

Будівля серйозно постраждала

Слід зазначити, що росіяни вже не вперше обстрілюють власний тил, прикриваючись казочками про ЗСУ. Раніше вони заявляли, що українці збили один із бойових літаків армії рф під Єнакієво, хоча наші захисники поки не мають настільки далекобійної зброї.

Попередній серйозний обстріл самого Донецька відбувся в середині лютого. Тоді постраждав центр міста, були пожежі.