Ворог намагається прорватися до центру Бахмута: Сирський розповів подробиці

Бахмут — одна з найбільш гарячих точок фронту

Ситуація навколо Бахмута залишається важкою. Про це розповів командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він коротко описав бойові дії у місті. Штурмові загони ПВК "Вагнер" атакують одразу з декількох напрямків. Вони намагаються прорвати оборону українських військ й опинитися у центральних районах міста.

Бої йдуть жорстокі. Ворог втрачає людей, але продовжує спроби. "Оборона фортеці триває", — зазначає Сирський.

Цивільне населення, що залишилося в Бахмуті, також страждає від обстрілів окупантів — поранено четверо людей, пошкоджено три багатоповерхівки та адміністративну будівлю. Місто дедалі більше рівняють із землею.

Бахмут 23 лютого та 6 березня

Ворог просунувся на східному фланзі міста після виведення українських військ. Складна ситуація на півдні Бахмута. Як повідомляв "Телеграф", ворог просувається приватним сектором до центру міста, проте українські військові тримають оборону і дають відсіч ворогові. Втрати окупантів на Бахмутській ділянці фронту озвучив президент Володимир Зеленський. За тиждень кількість убитих перевищила тисячу людей.