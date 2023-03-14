В окупованій Новій Каховці висадили в повітря одного з головних колаборантів (фото, карта)

Ступінь складності поранень невідомий

На "померлого та воскреслого" посібника окупантів (заступника псевдоголови адміністрації) з Нової Каховки Віталія Гура вчинено замах. На цей раз — реальний. Повідомляється, що його намагалися підірвати в автомобілі.

Особу об’єкта замаху повідомляє російський телеграм-канал Baza. 13 березня біля їдальні "Смачна країна" у Новій Каховці пролунав вибух. Колаборант отримав поранення та потрапив до лікарні. Ступінь тяжкості поранення не озвучується.

Про вибух напередодні повідомляли партизани з "Атеш". За їхніми словами, агент "Атеш" підірвав колаборанта о 12:10 у понеділок біля його машини. Серед мирних мешканців постраждалих немає. Партизани зазначають, що навіть якщо зрадника не ліквідовано, це нагадування для окупантів, що їм та їхнім прислужникам на українській землі не раді. У мережі публікують фото наслідків вибуху для фасаду їдальні.

Те саме кафе, біля якого підірвали зрадника

Місце вибуху на карті

Раніше Гура вже фігурував у ЗМІ як жертва замаху. Тоді його нібито застрелили біля будинку. Однак той випадок були фсбшним інсценуванням, оскільки у російських окупантів з’явилися дані про підготовку замаху на так званого заступника голови Новокаховської адміністрації. Він "воскрес" у вересні.