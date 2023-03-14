Окупанти зранку обстріляли центр Краматорська: є жертви (репортаж)

Рятувальні роботи ще ведуться, кількість жертв та постраждалих може зрости

Вранці у вівторок, 14 березня, російські окупанти в черговий раз завдали удару Краматорську на Донеччині, — зачепило житловий район у центрі міста, внаслідок чого загинули та постраждали люди.

На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов та зробив ексклюзивні кадри наслідків удару.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко стверджує, що внаслідок удару було пошкоджено 25 багатоповерхівок, один приватний будинок, дитсадок, музей та адмінбудівлю. Одна людина загинула, ще четверо постраждали (одна жінка у тяжкому стані).

Наслідки удару по Краматорську з повітря

Варто зауважити, що від Краматорська менше ніж 50 км до лінії фронту, у зв’язку з чим він регулярно потрапляє під ворожі обстріли.

Краматорськ на карті бойових дій в Україні 14.03.2023

Краматорськ регулярно буває під обстрілом, але один із найпотужніших з останніх стався на початку лютого, — тоді ворог ударив по багатоповерхівці у Краматорську, внаслідок чого загинуло троє людей та постраждали ще 18.

Як повідомляв "Телеграф", якщо ЗСУ залишать Бахмут, то Краматорськ стане однією з наступних цілей росії в Україні.