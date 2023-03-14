Просунутися на півдні росіянам не вдасться: в ЗСУ назвали три причини

Кількість окупаційних військ у Запорізькій області більше вказує на підготовку до оборони

Російська армія має серйозні проблеми щодо раніше анонсованого ними ж "великого наступу". Причому захлинається він на всіх напрямках, особливо південному. Як говорить очільниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, на південних рубежах фронту окупантам більше не вдасться просунутися. При цьому ЗСУ продовжують бути готовими до будь-яких можливих ситуацій.

Детальніше про ситуацію на цій ділянці бойових дій Гуменюк розповіла в ефірі національного телемарафону. За її словами, є три основні причини, чому російський наступ на півдні України закінчився, так серйозно і не почавшись.

По-перше, пояснює прес-офіцерка, цьому серйозно заважає географія нашої країни. Через наявність додаткових природних перешкод — на кшталт Дніпра чи Дніпровського лимана — ворог не здатен ефективно планувати свої подальші операції.

"Друга причина полягає в тому, що лінія фронту пролягає саме через Дніпро. Як правило, водна перешкода є основним розподільником між силами", — пояснює Наталія Гуменюк.

Також важливим чинником є наявність величезної кількості партизанів в населених пунктах, які окупанти тимчасово тримають під своїм контролем. Безстрашні українці, незважаючи на можливі загрози для життя, продовжують допомагати ЗСУ: передають координати та інші важливі дані про армію рф.

Гуменюк нагадує, що росіяни намагалися повернутися на Лівобережну Херсонщину, просуваючись убік островів на Дніпрі, однак зазнали невдачі.

На думку представниці Сил оборони півдня, кількість військ ворога на Запорізькому напрямку більше вказує на загальну підготовку ворога до ведення оборонних дій, а не наступальних. При цьому ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, що окремі проблеми в українських захисників на південному напрямку все ж існують. Зокрема, із Кінбурнською косою, куди окупанти почали стягувати вогневі точки. Через особливості рельєфу наші захисники не завжди можуть вчасно виявити місцерозташування ворожих військ, тому населені пункти Миколаївщини нерідко опиняються під ударом.

"Телеграф" також розповідав, що загалом наразі відбувається на фронті — завдяки аналізу свіжих карт бойових дій.