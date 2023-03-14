В Херсоні і на Одещині було чутно вибухи, працювала ППО: що відомо

У Херсоні зафіксовано кілька прильотів

В Україні продовжуються регулярні ракетні обстріли з боку російських загарбників. Вранці 14 березня під вогнем окупантів опинилися Херсонщина та Одещина. Після оголошення повітряної тривоги в цих регіонах було чутно кілька вибухів. У більшості випадків це оперативна і точна робота сил ППО, однак не обійшлося і без прильотів.

Детальніше про події на півдні повідомляють місцеві Telegram-канали "Х-я Одесса" и "Х-й Херсон". В Одеській області було зафіксовано кілька ворожих повітряних цілей, представникам ЗСУ вдалося їх оперативно знешкодити.

Місцеві жителі щедро поділилися в мережі знімками характерних слідів збиття ракет у небі — з різних ракурсів.

Робота сил ППО на Одещині

Наші ЗСУ навіть ворожі цілі з любов'ю (до України) збивають

Також знайшлося в пабліках місце і для відео зі звуком збиття російських снарядів: гупало й справді добряче.

Водночас із Одещиною постраждав і Херсон. Однак тут результат більш сумний — після вибухів у Корабельному районі міста повідомляється про щонайменше три прильоти. Про постраждалих наразі інформації немає.

Свіжу атаку ворога вже прокоментував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він пояснив, яку мету переслідують росіяни, намагаючись запускати снаряди у південному напрямку.

"Ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють із півночі та з півдня у повітрі, — швидше за все, протирадарні. Шукають нашу ППО, а знайдуть тільки те, що зараз без солі доїдають", — зіронізував чиновник.

Зазначимо, що при всіх намаганнях залякати українців, російська армія має серйозні проблеми на півдні. На думку очільниці пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, ніяких наступів на цій ділянці фронту від ворога вже не буде. На це є одразу три причини.