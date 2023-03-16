На Донбасі ЗСУ збили китайський безпілотник - у КНР вже відреагували (фото)

У китайській компанії, котра виготовляє вказані дрони, вже засудили дії рф

Збройні сили України успішно "демілітаризують" як ворожі літаки і наземну бойову техніку, так і безпілотники. Зокрема, лише кількома днями раніше наші захисники "приземлили" новітній БПЛА Mugin-5 китайського виробництва.

Як пише CNN, уночі на 11 березня представники Служби безпеки повідомили журналістів телеканалу про те, що їхні агенти, що перебувають на окупованих агресором територіях, зафіксували запуск безпілотника. Ворожий літальний апарт мав на меті завдати удару по позиціях українських військових.

Отримавши вказану інформацію, СБУ залучила до роботи військові частини, що перебувають неподалік Слов’янська (Донецька область) і вже близько 2-ї ночі воїни 111-ї бригади тероборони, почувши характерний звук ворожого безпілотника, відкрили по ньому вогонь на ураження з автоматів АК-47.

Ворожа "пташка" була збита.

Згодом, китайська компанія Mugin Limited, запит до якої відправили журналісти CNN, підтвердила, що збитий безпілотник виготовили її працівники і назвала цей інцидент "глибоко прикрим".

Фірма, що розташована у китайському Сямені засудила використання своєї продукції у війні проти України.

Варто додати, що бойовий дрон Mugin-5, більше відомий як "БПЛА Alibaba", раніше перебував у вільному продажі на деяких китайських інтернет-сайтах, включно з Alibaba і Taobao. Придбати його можна було приблизно за 15 тисяч доларів.

Офіцер армії Великої Британії у відставці і фахівець з безпілотників Кріс Лінкольна-Джонс у коментарі CNN повідомив, що озброєний комерційний дрон не був оснащений камерою, що свідчить про те, що для спостереження використовувати його не могли.

"По суті, він схожий на "німу бомбу". З військової точки зору БПЛА задешевий, а його використання росією ще раз доказує, що рф не є наддержавою, як про це думали у світі", — пояснив він.

Крім того, деякі експерти переконані, що безпілотник був модернізований виготовленим із 3D-друкованих компонентів спусковим механізмом бомби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський літак збив у небі над нейтральними водами американський БПЛА MQ-9 Reaper. Це розвідувальний дрон компанії General Atomics, який не пристосований для ударів по цілях.