Кримчанин обстріляв сусіда "Градом": деталі курйозу і фото

Чимало росіян щиро дивуються, звідки у пересічного жителя могли з'явитися снаряди до серйозного озброєння

Будівництво оборонних споруд в тимчасово окупованому Криму не захищає місцевих жителів від впливу бойових дій. Так, у Джанкої від снаряду "Граду" постраждало одне із місцевих господарств. При цьому місто ніхто не обстрілював — просто один із чоловіків знайшов у лісі три боєприпаси і вирішив, що вони якнайкраще підійдуть для здачі на металобрухт. В результаті постраждало сусідське домогосподарство.

Деталі повідомляють Telegram-канали SHOT, Mash і Baza. Відомо, що винуватцю інциденту 46 років, а снаряди він знайшов поблизу закинутого заводу під час прогулянки. Чому чоловік вирішив, що здатен розібрати їх самотужки, пояснювати не береться.

Єдине, що говорить — хотів здати частину на кольоровий металобрухт, а "корисні деталі" залишити собі. Цікаво, що розбирати боєприпаси він вирішив не у себе вдома, а у родички. Під час роботи у одного зі снарядів активізувався двигун і він полетів якраз на сусіднє подвір'я.

Мінус ворота

Сараю дісталося найбільше

Результат є епічним: частково зруйнований сарай, посічені уламками ворота і будинок. Також дісталося й сусідському псу — у нього діагностовано контузію. Однак більше жертв немає. Цьому зарадило тільки те, що снаряд не розірвався, бо всередині нього був відсутній підривник.

Втім після дзвінка сусідів горе-механіка на місце події прибули рятувальники і правоохоронці, які обмежили доступ до території та про всяк випадок евакуювали жителів найближчих будинків.

Джанкой на карті

Соцмережі уже відреагували на події. Дехто із росіян будує власні теорії змов щодо цього інциденту, а ще частина й досі не помічає того, що війна знаходиться зовсім поруч — дивуються тому, звідки чоловік міг знайти снаряди в лісі.

Нагадаємо, що за останні дні це не перша НП в Криму. Напередодні в Керчі сталася масштабна пожежа на території колишнього залізорудного комбінату. Цілком можливо, що цю територію в своїх цілях могли використовувати російські військові.