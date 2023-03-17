Кримчанин обстріляв сусіда "Градом": деталі курйозу і фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чимало росіян щиро дивуються, звідки у пересічного жителя могли з'явитися снаряди до серйозного озброєння
Будівництво оборонних споруд в тимчасово окупованому Криму не захищає місцевих жителів від впливу бойових дій. Так, у Джанкої від снаряду "Граду" постраждало одне із місцевих господарств. При цьому місто ніхто не обстрілював — просто один із чоловіків знайшов у лісі три боєприпаси і вирішив, що вони якнайкраще підійдуть для здачі на металобрухт. В результаті постраждало сусідське домогосподарство.
Деталі повідомляють Telegram-канали SHOT, Mash і Baza. Відомо, що винуватцю інциденту 46 років, а снаряди він знайшов поблизу закинутого заводу під час прогулянки. Чому чоловік вирішив, що здатен розібрати їх самотужки, пояснювати не береться.
Єдине, що говорить — хотів здати частину на кольоровий металобрухт, а "корисні деталі" залишити собі. Цікаво, що розбирати боєприпаси він вирішив не у себе вдома, а у родички. Під час роботи у одного зі снарядів активізувався двигун і він полетів якраз на сусіднє подвір'я.
Результат є епічним: частково зруйнований сарай, посічені уламками ворота і будинок. Також дісталося й сусідському псу — у нього діагностовано контузію. Однак більше жертв немає. Цьому зарадило тільки те, що снаряд не розірвався, бо всередині нього був відсутній підривник.
Втім після дзвінка сусідів горе-механіка на місце події прибули рятувальники і правоохоронці, які обмежили доступ до території та про всяк випадок евакуювали жителів найближчих будинків.
Соцмережі уже відреагували на події. Дехто із росіян будує власні теорії змов щодо цього інциденту, а ще частина й досі не помічає того, що війна знаходиться зовсім поруч — дивуються тому, звідки чоловік міг знайти снаряди в лісі.
Нагадаємо, що за останні дні це не перша НП в Криму. Напередодні в Керчі сталася масштабна пожежа на території колишнього залізорудного комбінату. Цілком можливо, що цю територію в своїх цілях могли використовувати російські військові.