Світло можуть вимикати у кількох областях України: кому варто мати на увазі

9 березня рф здійснила черговий масований обстріл мирних українських міст

В останній робочий день тижня, 17 березня, українська енергосистема продовжує працювати без нових обмежень. Однак через планові ремонти, відключення електрики все ж впровадили у двох областях нашої країни — на Київщині та Житомирщині. Саме ці області найбільше постраждали в результаті останнього обстрілу з боку ворожої росії.

Як сьогодні повідомив пресцентр Міненерго, посилаючись на слова міністра енергетики Германа Галущенка, станом на сьогоднішній день генерація має необхідні обсяги потужності для того, аби забезпечити наявні потреби споживачів, що проживають у переважній більшості регіонів країни.

Водночас, ремонти дотепер тривають на об‘єктах високовольтних мереж у Київській області та у столиці, а також на Житомирщині, які найбільше постраждали через останній масований обстріл 9 березня. Зокрема, у цих областях можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Також додамо, що тимчасові відключення світла впродовж сьогоднішньої доби ймовірні й в Одесі. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК, зазначивши, що проблема полягає у пошкодженні мереж, для відновлення яких потрібен певний час.

"У разі перенавантаження можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Вони будуть відбуватись згідно стабілізаційних погодинних графіків відключень", — заявили у компанії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представники компанії Yasno пояснили, чому завчасно вимикають електроенергію під час масованих обстрілів з боку країни-агресорки.