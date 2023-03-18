Внаслідок нічної атаки у Запоріжжі постраждав житловий комплекс: росія вже виправдовується (фото)

У рф вже встигли виправдати свій черговий кривавий злочин проти мирного населення

Уночі на 18 березня окупаційна армія росії вчергове вдарила ракетами С-300 по багатостраждальному Запоріжжю. В результаті обстрілу пошкоджень зазнав один із закладів громадського харчування.

Як повідомляє "Суспільний", якому вдалося отримати коментар у секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, ракета, що була випущена країною-агресоркою, повністю зруйнувала будівлю, де знаходився заклад громадського харчування. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Наразі на місці "прильоту" працюють представники усіх екстрених служб.

рф знову нанесла удар по Запоріжжю

Крім того, відомо, що вибухова хвиля пошкодила й розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки. Вщент зруйновані фасади, вікна та дахи. Попередньо, загальна площа пошкоджень склала приблизно 650 квадратних метрів.

"Орки майже повністю зруйнували розташований біля комплексу чудовий ресторан, а від вибухової хвилі у 9 будинках наразі вибиті 240 вікон та 7 дверей. У чотирьох будинках частково пошкоджені покрівлі", — розповів представник міськради.

Варто додати, що російська сторона також вже встигла прокоментувати свій нещадний удар по мирному українському місту, вчергове абсурдно виправдавши свої дії. Зокрема, так званий представник "нової влади" володимир рогов у коментарі "ріа новини" розповів, що армія рф нібито вдарила по базі іноземних найманців.

"За інформацією, що надходить, убито десятки бойовиків", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час попередньої масованої ракетної атаки з боку росії у Запорізькій області близько п'яти ворожих боєприпасів типу С-300 влучили в один із об'єктів критичної інфраструктури.