У Донецьку знову гриміло: загинув молодий чоловік, постраждали житлові будинки (фото, відео)

Прильоти у межах одного мікрорайону

У Донецьку в ніч проти 19 березня було дуже голосно — у місті зафіксовано приліт, попередньо, із РСЗВ "Град". Дісталося Кіровському району міста. Попередній сильний обстріл фіксували тиждень тому.

Регіональні телеграм-канали та російські ЗМІ традиційно звинувачують в обстрілі українських військових. Снаряди влучили по мікрорайону "Семашко" Кіровського району. Попередньо загинув молодий чоловік — 19 років. Його тіло виявили за кермом автомобіля.

Також повідомляється про кількох постраждалих. Обстріл Донецька стався у проміжку з 23.15 до 23.45 Повідомляється також, що окрім РСЗВ "Град" нібито було використано артилерію 155 калібру. Називається кількість "снарядів, що прилетіли" — 28. На вулиці Семашко зафіксували руйнування — в будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, балкони, вивіски місць торгівлі.

Наслідки обстрілу у Кіровському районі

У навколишніх будинках знесло шибки, а місцями і рами

Наслідки обстрілу на вулиці Семашка

Раніше "Телеграф" розповідав, що у попередньому обстрілі 12 березня росіяни також звинувачували Україну, проте винними могли бути їхні спроби модернізувати свою зброю. Пізніше в Донецьку знайшли російську бомбу ФАБ-500, що не розірвалася, до якої приєднали блок управління, намагаючись зробити більш точною.