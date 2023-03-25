Окупанти обстріляли Херсон: влучили у пункт видачі гуманітарки

Двоє людей отримали поранення

Російські окупанти знову завдали ударів по Херсону, через що під обстріл потрапив пункт видачі гуманітарної допомоги.

Як поінформував у своєму Telegram-каналі керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок російських артилерійських ударів постраждали двоє людей.

"Через обстріл постраждало двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх госпіталізували до лікарні", — повідомив він.

Прокудін підкреслив, що окупанти продовжують бити по місцях, де надають допомогу мирному населенню, і нагадав, що напередодні удару було завдано по "пункту незламності" в Костянтинівці, що в Донецькій області.

Обстріл Костянтинівки стався в ніч проти 24 березня, коли росіяни запустили містом модифіковані ракети С-300. Одна з них упала на будинок "пункту незламності", а друга вибухнула поряд. У самій будівлі перебували троє жінок-переселенок, вижити їм не вдалося.

Як повідомлялося раніше, 22 березня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та потрапили до житлової багатоповерхівки. Внаслідок удару постраждали 34 особи, одна з яких пізніше померла в лікарні.