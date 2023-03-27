У Мелітополі знову гримить: є прильоти та руйнування (фото, відео)

Окупанти заявили про постраждалих

В тимчасово окупованому Мелітополі майже щотижня чутно сильні вибухи. Ранок 27 березня почався в мелітопольців та окупантів з гучного вибуху. За 15 хвилин по восьмій місцеві почули кілька детонацій.

Окупаційна влада традиційно звинувачує ЗСУ та списує частину вибухів на роботу сил ППО. Зазначається, що сильніші вибухи лунали в північній частині міста.

Як повідомили джерела "Телеграфу" є влучання в будівлю на проспекті 50-річчя Перемоги. Раніше в будівлі був філіал університету, після вторгнення там розташувалися окупанти. Місце вибуху підтверджує і мер Мелітополя Іван Федоров, зазначивши що вибух пролунав неподалік кафе "Джокер". Він також розмістив фото після вибуху.

Будівля частково зруйнована

Місце влучання на карті

Це жвава вулиця Мелітополя і багато місцевих мешканців якраз йшли на роботу чи у справах. В мережі з’явилося відео густого диму на місці чи то вибуху, чи то прильоту.

Окупаційна влада заявила, що це будівля коледжу в якому йшли заняття, постраждали чотири людини. Пошкоджені кілька будівель.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи в окупованому Донецьку. Постраждали житлові будинки та загинув молодий злопець.