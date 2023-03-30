У Львові помер відомий автор військових пісень, боєць ЗСУ: чим він запам'ятався (відео)

Деякі із пісень Рожка стали відомими завдяки проєкту "Пісні війни"

Україна продовжує втрачати своїх кращих доньок і синів, котрі свого часу стали на її захист. 29 березня стало відомо про смерть львів'янина Олександра Рожка із позивним "Йожик". Його ім'я добре знає чимало українців, котрі слухають пісні на військову тематику. Особливо важливим для військового була композиція "Не сумуй", яку йому вдалося записати разом із гуртом "Антитіла".

Про відхід бійця ЗСУ у Вічність повідомила пресслужба Львівського будинку офіцерів. Офіційна частина прощання із воїном відбулася 29 березня, сам похорон запланований на четвер, 30 березня.

Зазначається, що помер Олександр Рожко не на фронті; на жаль, життя військового забрала підступна і важка хвороба, з якою він досить довго боровся. За своє життя він встиг побувати на війнах у чотирьох країнах — воював в Афганістані, Дагестані, Югославії та в Молдові (Придністров'я). Був активним учасником Євромайдану, а після початку війни на Донбасі поїхав захищати кордони власної країни. У якості учасника АТО встиг записати кілька своїх військових пісень, нерідко виконував їх на різних святах для побратимів.

Олександр Рожко довго хворів

Відспівуватимуть військового о 14:00 30 березня у Гарнізонному Храмі Львова за адресою: вул. Театральна, 11. Поховати його мають на Сихівському кладовищі.

Що відомо про його пісні?

Беручи участь у проєкті "Пісні війни", Олександр Рожко зміг записати композицію "Не сумуй" разом із фронтменом "Антитіл" Тарасом Тополею.

"Це виховання реальних бійців за допомогою інструкторів і пісень. Бо те, що оспівано нацією, увійде в історію. Ми вносимо додатковий вклад у перемогу. Бо досить ходити в атаку під пісні "Любе". У цих піснях усі акценти білі і чорні", — говорив про свій досвід написання музики військовий.

Олександр Рожко разом із Тарасом Тополею

В інтерв'ю одному із українських видань він згадував, що почав писати пісні з 14 років. Музичної освіти не мав, вчився грати на гітарі, спостерігаючи за старшими хлопцями. Перший професійний трек зміг записати уже в 16, а потім опинився на війні в Афганістані. Багато композицій довгий час знаходилися тільки у зошиті, бо часу на їхню повноцінну реалізацію у чоловіка не було. Лише у 2012 році він відважився на це, після чого світ побачив диск "Скажите мне "ни пуха, ни пера", який видали тиражом 500 екземплярів.

Олександр Рожко писав пісні як російською, так і українською. Це він пояснював тим, що вигадувати слова доводилося в різний період свого життя, коли послуговувався більше однією чи іншою мовою. Також він хотів донести сенс своїх пісень усім своїм побратимам, серед яких було і немало росіян (особливо під час служби в Афганістані).

Найбільш відомі пісні Рожка — "Не сумуй", "Майданівцям" та "Байдужість" — були написані уже після 2014 року та присвячені війні в Україні.

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