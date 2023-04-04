Окупанти в Криму панікують через "наступ ЗСУ": на пляжах риють окопи і стоять у пробках на Керченському мосту

Питання повернення Криму в Україну неабияк хвилює російських чиновників та військових діячів

Росіяни продовжують напружуватися через потенційну загрозу з боку України для окупованого Криму. Вони набудували ліній оборони вздовж ключових доріг та логістичних вузлів — поблизу Армянська, на південь від Чонгара, біля Філатівки, Воронцівки, вздовж пляжів Євпаторії.

У The Washington Post наголосили, що протягом останніх тижнів зведення оборонних споруд активізувалося. Ворог риє окопи в районі Медведівки на північний схід від Джанкоя, поблизу Вітіно в західному Криму на узбережжі в 15 км від Євпаторії.

Окопи біля Медведівки

Окопи в бік Джанкоя

Укріплення також зводять і на підходах до Криму з боку окупованої Херсонщини. Журналісти видання зазначають, що географія складна як для наступу, так і для оборони — вузький болотистий прохід може зупинити наступ, але його близькість до фронту може ізолювати російські сили і поставити в зону досяжності української зброї. Загалом про укріплення відомо не тільки в Вітіно, Медведівці, а й в районах Армянска, Маслового, Новоіванівки.

Вороги намагалися будувати оборонні споруди біля водойм, аби зробити додаткову перешкоду. У Вітіно окупанти не тільки нарили окопів, а й додали буксировану артилерію.

Окопи у Вітіно

Берегова лінія - артилерія відмічена прямокутниками

Як зазначають аналітики ISW, росіяни намагаються відновити проїзд по Керченському мосту, зокрема — залізничної гілки. В Краснодарському краї зафіксували, що на мосту через Керченську протоку утворились затори, довжиною від 1,7 до 2 км з автомобілів з кожного боку через контрольно-пропускні пункти. На проїзд стояла черга з 128 вантажівок.

Раніше "Телеграф" розповідав про 12 кроків, які секретар РНБО Олексій Данілов вважає необхідними для звільнення Криму. Серед них є і пропозиція поставити пам'ятник російському кораблеві, що йде за відомим напрямком.