Битва за Бахмут: у Білому домі відповіли на зухвалу заяву Пригожина

Вагнерівці заявили про юридичне захоплення Бахмуту, через встановлену на рештках будівлі ганчірку

В Білому домі відреагували на заяви фінансиста вагнерівців євгена пригожина про захоплення Бахмута. Ворогу вдалося прорватися в центральному районі міста і вони встановили прапор на колишній будівлі адміністрації. Проте бої ще тривають.

Справжність місця на відео вдалося підтвердити одразу з кількох джерел, зокрема Sky News. Та заяви пригожина про "юридичне захоплення" Бахмута далекі від реальності. Українські війська продовжують утримувати західну частину міста. На півдні, півночі та в центрі тривають бойові дії. На цьому наголосив і прессекретар Білого дому Джон Кірбі. "Битва ще не закінчена", — каже він і зазначає, що українські війська знаходяться в місті. ЗСУ веде важку боротьбу. Ситуація в місті залишається дуже напруженої — тривають запеклі бої, розповідають в Генштабі.

Раніше "Телеграф" публікував думку аналітиків з Інституту вивчення війни, що вагнерівці намагатимуться закріпитися в центрі міста та просуватимуться на захід в бік Хромового. Поки бої в місті тривають, ворог штурмує і на околицях. Однак в місті і на околицях продовжують залишатися люди.