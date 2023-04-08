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З вирвами від снарядів та чергами за водою: чим живе прифронтова Донеччина (фоторепортаж)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Незважаючи на регулярні обстріли на Донбасі продовжує жевріти життя Новина оновлена 08 квітня 2023, 07:31
Незважаючи на регулярні обстріли на Донбасі продовжує жевріти життя. Фото Колаж "Телеграфу"

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як сьогодні виглядають населені пункти на Бахмутському напрямку

Бахмут, який росіяни методично знищують останні сім місяців, став для українців синонімом незламності та витривалості. Демонструють ці дві якості і деякі цивільні громадяни, котрі залишаються у найближчих населених пунктах попри регулярні обстріли та загрозу для життя. Комусь нікуди їхати, хтось лишається вдома через інші причини. Але життя все одно продовжується — щоб там не задумували окупанти.

Як саме будують своє сьогодення місцеві мешканці, побачив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Останні кілька днів він знаходиться на Бахмутському напрямку, фіксуючи результати воєнних злочинів російської армії та спілкуючись із жителями Донбасу. Далі показуємо, якою ж для нього цього разу стала Донеччина.

До самого Бахмута, як відомо, наразі журналістів не пускають. Однак найближчі міста і села все ще доступні для візитів. Цим регулярно користуються не лише українські військові, котрі перевіряють, чи в порядку цивільні, а й волонтери. Зустріч із цими шанованими людьми тут завжди частина свята — це означає, що і свіженький хліб привезуть, і питну воду доставлять.

Бахмут і район сьогодні, фото
Свіжий хліб на Донеччині завжди чекають

Остання під Бахмутом — майже постійно у дефіциті. Люди можуть отримати в одні руки не більше 20 літрів: таке обмеження ввели, аби якомога більше людей отримали змогу дістати бажане.

Бахмут і район сьогодні, фото
У "водній" черзі завжди чимало людей
Бахмут і район сьогодні, фото
Пити хочеться всім
Бахмут і район сьогодні, фото
"Не більше 20 літрів в одні руки!"

Нерідко отриману воду доводиться майже одразу ж і використовувати. Частенько мешканці об'єднуються, готуючи їжу одразу на кілька родин. Для цього використовують імпровізовані цегляні плити, які встановлюють у власних дворах. Про комфорт і зручність тут не йдеться, інколи доводиться готувати навіть під загрозою ворожого вогню.

Бахмут і район сьогодні, фото
Польові кухні — нова реальність українців
Бахмут і район сьогодні, фото
Світові світила кулінарії були б нажахані, побачивши таку "кухню". А українці живуть і виживають
Бахмут і район сьогодні, фото
Умови непрості, але люди пристосовуються

Допоки ж волонтери об'їжджають округу, їм на шляху трапляється чимало знищеної ворожої техніки. Вона так і лишається обабіч дороги німим свідком (і водночас пам'ятником) російської агресії.

Бахмут і район сьогодні, фото
Ворожій техніці можна сказати "па-па!"
Бахмут і район сьогодні, фото
Військові за всім слідкують

Також про близькість "гарячої точки" фронту свідчать і регулярні прильоти в найближчих до Бахмута населених пунктах. Величезні вирви від снарядів тут — вже звична справа. Але вони псують дороги та інфраструктуру, а часом лишають жителів нормальної можливості вибратися навіть із власного подвір'я.

Бахмут і район сьогодні, фото
Ось так росіяни "упорядковують" український ландшафт
Бахмут і район сьогодні, фото
Часом ракети прилітають безпосередньо в будівлі
Бахмут і район сьогодні, фото
Вирви створюють додаткові прориви труб, через що земля перетворюється на справжнє місиво

Чимало свідчень про постійні обстріли "збирають" й інші будівлі. Розбиті вщент чи лише з фанерою замість скла у вікнах — вони також лишаються нагадуванням про небезпеку "руського міру", який постійно знаходиться десь поруч.

Бахмут і район сьогодні, фото
Без пожежі тут не обійшлося
Бахмут і район сьогодні, фото
Колись — будинок, тепер — груда цегли
Бахмут і район сьогодні, фото
Фанера — новий тренд замість склопакетів на Бахмутському напрямку
Бахмут і район сьогодні, фото
А подекуди і фанера не рятує, на жаль

При цьому люди лишаються сповнені ентузіазму. Нерідко мова заходить навіть про ліквідацію наслідків обстрілу: вивозиться сміття, прибираються зламані гілки тощо.

Бахмут і район сьогодні, фото
Засиджуватися не доводиться
Бахмут і район сьогодні, фото
Українці не забувають впорядкувати подвір'я навіть близько до фронту. Великдень же скоро!

За цим всім нерідко спостерігають українські захисники, які є частими гостями найближчих до Бахмута населених пунктів. Вони охоче спілкуються із місцевим населенням, а ті зазвичай ставляться до них, як до рідних.

Бахмут і район сьогодні, фото
Як ще солдату можна подякувати за службу, як не обіймами?
Бахмут і район сьогодні, фото
Військові нерідко приїжджають, аби перевірити цивільне населення
Бахмут і район сьогодні, фото
Навіть будівля знає, що все буде Україна :)
Бахмут і район сьогодні, фото
Не обділяють увагою і чотирилапих мешканців Донеччини

Не стає на заваді війна й іншому аспекту життя — підготовці до прийдешніх свят. Великдень на носі, а це означає, що на фронті вже з'являються перші пасочки. Ними також щедро діляться із військовими, нагадуючи про необхідність усміхатися і продовжувати боротьбу.

Бахмут і район сьогодні, фото
Ось такі презенти отримують військові
Бахмут і район сьогодні, фото
Великодній настрій вже зайшов на Донбас

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше ми розповідали, чому оборона Бахмута стане унікальною сторінкою в світовій історії і чому українці можуть навчити інші країни.

Також ми показували нещодавній репортаж з-під Бахмута. Нашому кореспонденту вдалося кілька годин пробути разом із військовими, аби показати, в яких умовах вони продовжують стримувати ворога.

Теги:
#Донецька область #Донбас #Фото #Бахмут