В окупованій Феодосії вибухи в районі порту: що відомо (фото, відео)

Було чутно щонайменше два голосних вибухи

До тимчасово окупованого Криму, де росіяни масово будують фортифікаційні споруди, знову завітала "бавовна". Близько 11 ранку сильні вибухи чули жителі Феодосії. У місті видно стовп диму, також у небі були помітні сліди, схожі на роботу засобів ППО.

Про вибухи інформують місцеві Telegram-канали. Початково мережею гуляла версія, що росіяни начебто збили ворожий безпілотник. Однак головний гауляйтер криму сергій аксьонов заявив, що сили протиповітряної оборони рф збили ракету. За даними окупанта, снаряд був запущений зі сторони України.

Варто додати, що вибухи лунали в районі головного феодосійського порту.

Феодосія на карті

Досить цікава робота "пе-ве-о", чи не так?

Окупанти заявляють про збиття ракети

Місцеві жителі говорять, що під час прольоту ракети було чутно щонайменше два гучні вибухи. Цікаво, що їхня потужність була досить великою — даними діляться мешканці вулиць Одеська, Гарнаєва, Дружби та інших.

Вибухи чули жителі різних районів міста

Прекрасний вигляд на (поки ще) окуповану Феодосію

Подібні сліди зазвичай залишають саме ракети засобів ППО

Стовп диму, який здіймається над містом, теж добре проглядається з різних районів Феодосії. Найбільш відчутним вибух був у районі Сімферопольського шосе — у деяких будинках віконне скло вигнулося в інший бік, спрацювали сигналізації в автомобілях, купа людей висипала на вулицю.

В місцевих пабліках неспокійно

Про постраждалих чи загиблих окупанти поки не повідомляли. Українська сторона не підтверджувала запуск ракети.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чому росіянам в Криму не допоможуть всі оборонні споруди, якими вони сподіваються зупинити контрнаступ ЗСУ. Пояснення надав колишній очільник розвідки Валерій Кондратюк.

Також "Телеграф" писав, чи справді Україна роздумує над початком переговорів із рф щодо майбутнього Криму.