"Підходящий памперс знайшли?": українці бурхливо відреагували на візит путіна на Херсонщину

РосЗМІ стверджують, що візит російського диктатора міг відбутися 17 квітня

У вівторок, 18 квітня, кремлівські пропагандисти заявили, що російський диктатор володимир путін відвідав Херсонську та Луганську області із робочою поїздкою. За попередніми даними, він міг побувати у тимчасово окупованому Генічеську, де зустрівся із представниками штабу угрупування "Дніпро". Зважаючи на любов путіна до секретності і власної безпеки, у багатьох українців подібні дані викликали водночас подив і недовіру.

"Телеграф" перевірив соцмережі на предмет реакцій користувачів і зібрав найяскравіші в одну добірку. Слід зазначити, що найпопулярнішою теорією є приїзд на окуповані території не самого путіна, а якогось із його двійників.

За даними російських медіа, поїздка російського політика начебто відбулася днем раніше — 17 квітня. На відео, які публікують кремлівські журналісти, видно, що диктатор послуговувався військовим вертольотом і провів кілька нарад.

Однак така імітація бурхливої діяльності все одно не вберегла його від кепкувань з боку українських громадян. Користувачі мережі цікавляться, який саме із двійників ризикнув відправитися на фронт, а також висловлюють абсолютну недовіру до кожного із кадрів, викладених росЗМІ.

Нагадаємо, що під час своєї поїздки путін міг зробити окупантам "особливий подарунок" — передав копію ікони, яка пов'язана із одним із генералів російської імперії. Судячи з усього, ні нової форми, ні зброї диктатор надати армії не може, тільки Божий захист.

Також "Телеграф" писав про попереднє перебування володимира путіна на окупованих територіях України — після Криму він побував у Маріуполі.