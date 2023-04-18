Росіяни завдали удару по центру Херсона: що відомо

У вівторок, 18 квітня, окупаційна армія росії завдала чергового удару по багатостраждальному українському Херсону. Цього разу ворог поцілив у район центрального ринку. Повідомляється вже про шістьох постраждалих.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли Херсон, район Центрального Ринку. Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", — йдеться у публікації.

Варто зазначити, що тутешні пабліки інформують і про те, що в результаті ворожого обстрілу є й загиблі. Проте їх кількість наразі залишається невідомою.

"Центр Херсона під масованим обстрілом, будьте обережні. Попередньо є загиблі та поранені", — пише "Х**вий Херсон" та додає перші кадри наслідків російського обстрілу.

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