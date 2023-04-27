Удар "Калібрами" по Миколаєву: кількість поранених серйозно зросла (фото, відео)

На місці трагедії продовжують працювати всі необхідні служби

Ніч на 27 квітня була дуже важкою для Миколаєва — росіяни вдарили по місту кількома ракетами типу "Калібр". Як повідомила речниця Центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, на ранок кількість поранених внаслідок прильоту зросла до 23 осіб.

Більше деталей вона повідомила під час прямого включення у національному телемарафоні. Гуменюк підтвердила дані щодо атаки "Калібрами" і підкреслила, що початково снаряди спрямували за вельми непростою траєкторією.

"Калібри" були спрямовані за складною траєкторією – це і використання особливостей ландшафтної місцевості, і зміни траєкторії у повітрі", — зазначила вона.

Водночас "Суспільне" із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОВА повідомляє, що наразі нараховується лише 20 поранених внаслідок нічного прильоту.

Через те, що ракети є високоточними, їхні пуски досить важко відслідкувати. На цьому наголосили у і моніторинговому Telegram-каналі "Николаевский Ванек": мовляв, початково снаряди могли бути спрямовані досить низько через пуски із підводних ракетоносіїв.

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Загалом по місту випустили щонайменше 4 "Калібри". Крім житлової багатоповерхівки є руйнування ще в двох приватних будинках, а також однієї із історичних будівель Миколаєва, на щастя, пустої.

Прильот в історичну будівлю Миколаєва

Рятувальники оперативно почали гасити пожежу

Однак внаслідок рятувальних робіт кількість поранених зросла до 23 осіб. Початково повідомлялося про 15. Число загиблих лишається незмінним — 1 людина.

Варто зазначити, що росіян без "відповіді" не залишили — рано-вранці 27 квітня в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Цілком імовірно, що партизани могли здійснити замах на когось із гауляйтерів.