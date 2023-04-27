"Не зійде терористам з рук": Зеленський відреагував на ракетний удар по Миколаєву (відео)

Окупанти завдали удару вночі

В результаті удару росіян по Миколаєву постраждали щонайменше 23 людини, є загиблий. Ворог вдарив по місту "Калібрами", влучивши в житлову багатоповерхівку.

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що росія не припиняє доводити, що її мета — знищити українців та тероризувати їх. Серед постраждалих від обстрілу — дитина, повідомив президент. "Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність", — сказав Зеленський.

Окрім багатоповерхівки влучили і в історичну будівлю та в приватний сектор. Калібри випустили з Чорного моря.

Ракетний удар росія завдала вночі, після першої ночі. В результаті прильотів спалахнуло дві пожежі та був повністю зруйнований одноповерховий будинок. Саме в ньому загинула людина, ще шестеро постраждали. Ціллю іншої ракети стала звичайна п'ятиповерхівка. В ній вибило двері та вікна. Тут постраждали 17 людей, включно з дитиною.

Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріл Куп'янська, що на Харківщині. Поцілили окупанти в місцевий музей. Також не вщухають обстріли півдня — на Херсонщині під вогонь ворога потрапили журналісти. Іноземець вижив, а український помічник — загинув.