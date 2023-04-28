Ракетний удар по Умані: кількість постраждалих зросла, вже є загиблі

Роботи у рятувальників та медиків дуже багато

Нічна ракетна атака на Умань стала справжнім жахіттям для місцевих жителів. Внаслідок прильоту у багатоповерхівку обвалився один із під'їздів, триває розбір завалів та пошук постраждалих. За даними очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, станом на 7:17 було відомо вже про трьох загиблих. Кількість постраждалих також зросла.

Свіжі дані він повідомив у своєму Telegram-каналі. Чиновник також підкреслив, що пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

"За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя трьох людей. Ще вісім — травмовані", — зазначив Табурець.

Варто додати, що початково повідомлялося про п'ятьох травмованих, даних про летальні випадки не було.

Втім, враховуючи масштаби атаки, очевидно, слід чекати збільшення кількості жертв чергового акту російської агресії.

До слова, жителі постраждалого будинку вже показали наслідки удару на відео. Жінка, котра знімала ролик, зізналася, що не очікувала подібного, та розповіла про те, що сталося із їхньою квартирою після прильоту.

Також "Телеграф" писав, що цієї ночі вибухи чули жителі Києва і Дніпра. За даними мера Дніпра Бориса Філатова, росіяни вбили у місті молоду жінку і трирічну дитину.