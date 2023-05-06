"Їм настав час їхати": член Меджлісу розповів про паніку серед росіян після вибухів у Криму

В Криму регулярно стаються вибухи на стратегічно важливих об'єктах

Все частіше в новинах з’являються повідомлення про вибухи в окупованому росією Криму. Безпечного місця для окупантів на півострові не залишилося.

В цьому впевнений член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, пише 24 канал. Він зазначив, що для окупантів така кількість "бавовн" стала несподіванкою. Барієв зазначив, що це було видно ще й по "буксуванню" пропагандистської машини" — інформація зокрема про вибух на нафтобазі у Севастополі різнилася в росЗМІ.

Член Меджлісу зауважив, що для росіян стає все очевиднішим, що з Криму час їхати — вони починають говорити відкрито про контрнаступ ЗСУ. Зазначимо, що в Криму є й ті, хто відкрито радіє очікуваному звільненню Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що із повним звільненням Криму можуть бути затримки. Увійти на окупований півострів можна вже цього року, вважають експерти, але на те аби остаточно вигнати звідти росіян може знадобитися час. Окрім бойових сценаріїв звільнення півострова розглядають також і військово-дипломатичний.