Ранок у Криму почався з потужних вибухів: що відомо (відео)

Окупанти вже заявляють про роботу ППО

В Криму знову неспокійно — вкотре лунають вибухи, які останнім часом все частіше чують мешканці окупованого росією півострова. Зранку 6 травня вони пролунали у Красногвардійському районі

Після восьмої ранку пролунали два "хлопки", як пишуть у місцевих телеграм-каналах. Після вибухів здійнявся дим. Що саме могло вибухати не повідомляється. Водночас місцеві мешканці повідомляють, що від гуркоту дрижали шибки.

Російські ЗМІ вже повідомляють, що звуки вибухів — робота російських сил протиповітряної оборони. Заявляється, що руйнувань чи жертв немає.

Красногвардійський район знаходиться південніше Джанкоя. Він є одним із логістичних вузлів військ рф.

Красногвардійський район на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни не можуть бути в безпеці в жодному місці на півострові. В цьому впевнений член Меджлісу, який вважає, що російським окупантам настав час їхати з півострова. Серед останніх гучних вибухів в Криму — "бавовна" у Севастополі, коли палала нафтобаза з паливом для російських кораблів. Також повідомлялося, що хоч ЗСУ і можуть зайти в Крим вже цьогоріч, з остаточним звільненням півострова можуть бути затримки.