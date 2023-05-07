Росіяни дістають зі складів старішу техніку: що за "мамонтів" помітили на фронті

За рік сучасної військової техніки у росії значно поменшало, але все ще багато бронемашин загалом

Російські військові вже "залізли" в склади довготривалого збереження через нестачу сучасної техніки. Її запаси українські військові значно прорідили під час контрнаступу на Харківщині, тож ворог стягуює на фронт старіші зразки. Та не варто думати, що техніка у ворога скоро закінчиться — попри дефіцити її ще багато.

Про це FREEДОМ розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Як приклад він навів БМП-1 (прийнята на озброєння СРСР у 1966 р. — ред). Її окупанти використовують на Маріупольському напрямку.

Перед вторгненням, як зазначив Череватий, росіяни хизувалися тим, що вони зняли її з озброєння і в більшості підрозділів використовують БМП-3. Її хоч і розробили в СРСР, але допрацьовували вже в росії.

Також ЗСУ помічали на фронті бойові десантні машини БМД-1 1970-х років, старі гармати Д-20, танки Т-62. Без запасів із складів довготривалого зберігання росія не може впоратися аби укомплектувати підрозділи, вважає Череватий. Недокомплект є у всіх бригадах армії рф.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни намагаються нашвидку полагодити та модернізувати стару техніку. Однак їхні зусилля часто призводять до протилежного результату.