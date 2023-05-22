Обороняти Крим: аксьонов збирає найманців у ПВК для захисту від контрнаступу ЗСУ

Найманців тренують досвідчені інструктори

Російські окупанти в Криму не тільки намагаються вивезти найдорожче та важливі документи з півострова, вони також створюють воєнізовані формування для оборони. Саме так вчинив псевдоголова Криму сергій аксьонов. Окрім риття окопів на пляжах він створив дві приватні армії.

Як повідомляє "УП" наразі в Криму створені два добровольчі батальйони. "Таврида" та "Лівадія" покликані захищати від українського контрнаступу напрямки, які ведуть в Крим через Запорізьку та Херсонську область.

Батальйон "Таврида"

Це утворення — частина російського козацтва. Керівник — помічник аксьонова та атаман "Чорноморського козачого війська" антон сироткін. Він відомий активною підтримкою анексії півострова та збирав загони самооборони. Також варто окремо згадати, що у складі "Тавриди" є штурмова рота "Севастополь", під керівництвом олега гасанова. Він відомий не тільки участю в анексії, а й організацією "Антимайданів" в Києві та Криму.

Кістяк цих формувань — російські козаки та колишні антимайданівці. Зараз їхні позиції на окупованій частині Запорізької області, біля Василівки та Енергодара.

Підрозділ "Лівадія"

Добробат утворений аксьоновим має особливі контракти — укладені з ПВК "Конвой" та БАРС-30. Офіційно він входить до 150-ої мотострілецької дивізії в/ч 22179 (Ростовська область). Підрозділ виконує завдання на окупованій частині Запорізької області. На Херсонщині дії розвідрота підрозділу. ПВК "Конвой" керує костянтин пікалов "Мазай, який пов'язаний з ПВК "Вагнер" та власником кількох корпорацій у рф Володимиром Васильєвим.

Як стало відомо, основних джерел фінансування у "аксьоновців" кілька. Самі вони заявляють про отримання екіпірування та грошей від аксьонова, тоді як ГУР повідомляє про збір коштів з кримських бізнесменів, а також участь міноборони рф.

Оплата на місяць може сягати 200-250 тисяч рублів (близько 100 тисяч грн), набирають учасників з зеків, вербуванням та мобілізацією. Є серед них і люди з бойовим досвідом, але вони частіше за все стають керівниками. Окремо залучають досвідчених бійців спецпідрозділів, що мають військовий досвід — для проведення навчання. Базуються тренування в Криму на базі у Перевальному та на окупованій частині Херсонщини.

В ГУР зазначають — ці підрозділи підконтрольні російським спецслужбам та армії. Вони мають на озброєнні артилерію та легку броньовану техніку. Окрім воєнізованих ПВК, в Криму тренують тероборону. Заявляється, що підготовку пройшли 5 тисяч людей, які займаються патрулюванням та будуть охороняти місцеві адміністрації та бізнес у разі потреби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Криму почастішали випадки "бавовни". Все частіше місцеві повідомляють про вибухи після атак безпілотників.