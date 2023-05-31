П'ять принципів Гроссі: що пропонують в МАГАТЕ для захисту окупованої ЗАЕС

В Україні готові їх розглядати, однак мають що додати

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив в Радбезі ООН новий план забезпечення безпеки ЗАЕС. Він складається з п'яти принципів, які він узгоджував як з Україною, так і з окупантами.

Про це пише "УП". Він зазначив, що ці зобов'язання важливі для "уникнення небезпеки катастрофічного інциденту". Дотримання цих принципів мають контролювати експерти МАГАТЕ, що працюють на ЗАЕС. У разі порушень вони доповідатимуть керівнику, а він повідомлятиме публічно.

П'ять принципів плану Гроссі:

Не можна атакувати з боку ЗАЕС або її Станція не має використовуватися як база чи сховище для важкого озброєння та військовослужбовців, Ризик для електропостачання ЗАЕС має бути виключений Все що треба для безпечної та надійної роботи (споруди, системи, компоненти) мають бути захищені від саботажу чи нападу. Не вживати заходів, підриваючих принципи.

Гроссі звернувся до України та росії з проханням дотримуватися цих принципів. Україна вже відреагувала на план — представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що вони мають передбачати також демілітаризацію та деокупацію станції. Серед кроків, про які казав Кислиця:

виведення військ та російського персоналу

гарантія безперебійного електропостачання з підконтрольної Україні території

гуманітарний коридор для ротації персоналу, що керує, експлуатує та ремонтує ЗАЕС.

Україна б хотіла включити ці пункти в резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, якщо її ухвалюватимуть на наступній сесії, що розпочнеться 5 червня. Зазначимо, Кислиця також повідомив, що на ЗАЕС знаходяться близько п'яти сотень російських військовослужбовців та 50 одиниць важкого озброєння. Техніка та вибухівка розташовуються в турбінних залах трьох енергоблоків. Постпред рф василь небензя продовжує заявляти, що російського озброєння та військових немає на станції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти можуть влаштувати провокацію на ЗАЕС. Ворог хоче обстріляти ЗАЕС та звинуватити в цьому українські війська.