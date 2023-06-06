Підрив Каховської ГЕС: експерт порівняв спуск води на ЗАЕС із розстрілом реактора з танків

Експерт Олександр Харченко оцінив "Телеграфу" можливі перебої з постачанням води на ЗАЕС для охолодження реакторів

Катастрофа, спричинена підривом російськими окупантами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині, близько місяця безпосередньо не впливатиме на стабільну роботу і безпеку Запорізької АЕС. Але потім можуть виникнути техногенні ризики через дефіцит дніпровської води.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, оцінюючи загрози для ЗАЕС, яка залежить від водопостачання з Каховського водосховища.

"Сьогодні прямих ризиків для ЗАЕС нема. Охолоджувальні басейни там наповнені і ситуація під контролем. Питання у тому, що за кілька тижнів, а то й — п'ять-шість (і далі), треба буде вирішувати проблему підкачування води. Тут треба розуміти, наскільки саме впаде рівень води, де вона зупиниться і як технічно вирішити це завдання в умовах, коли станція захоплена, береги заміновані та постійно тривають обстріли. Поява ж українських ремонтників, які відновлюють високовольтні лінії, викликає тривогу з огляду на їхню безпеку", — зазначає він.

Коментуючи ризики для безпеки ЗАЕС через відключення електроживлення, спричинене постійними обстрілами окупантів, експерт зазначив: "Знеструмлення — відсутність живлення для роботи насосів безпосередньо для охолодження. У такому разі на станції переключаються на дизельні генератори, і якщо у генератора закінчиться дизель, електроживлення вимкнеться. Тоді і виникає загроза розплавлення як у сховищі відпрацьованого палива, так і у реактора. Стосовно ж ситуації з підривом Каховської ГЕС, зараз питання стоїть саме відносно рівня води, яким він буде".

За словами Харченка, поки що рівень води в охолоджуваних басейнах нормальний і контрольований, "і його за умови нормальної ситуації вистачить на певний час".

"Звісно, рівень води можна спустити штучно, але так само можна загнати танк в реакторний корпус і почати стріляти бронебійними снарядами прямим наведенням. Це матиме такий самий ефект. Тому, виходячи з тієї умови, що охолоджувальні басейни не спустять штучно, їх має вистачати щонайменше на п'ять-шість тижнів", — прогнозує експерт.

Нагадаємо, Каховська гідроелектростанція в Херсонській області в ніч на 6 червня була підірвана російськими окупантами. Західні лідери вже гнівно відреагували на підрив росіянами Каховської ГЕС, яка вже затопила навколишні села.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Херсонщині триває масова евакуація жителей підтоплених населених пунктів, а також, чим може загрожувати руйнування дамби на станції.