"Другий день народження": журналістка дивом врятувалась від ракетного удару по Краматорську

Знайомі жінки залишилися в тій будівлі

Журналістка Ірина Сампан дивом уникла травм після того, як росіяни обстріляли заклад громадського харчування у центрі Краматорська.

Як повідомила вона у своєму Facebook, сьогодні вона має "другий день народження", оскільки ракета впала на будівлю через 40 хвилин після того, як вона звідти пішла.

"Я зливала відео зі зйомок, був дуже поганий вайфай і я пожартувала, що буду сидіти тут до ночі, бо треба все залити на фекс. Ми пробули там протягом двох годин. Але друг запропонував піти додому, де кращий інтернет. За 40 хвилин росіяни вдарили сюди С-300. Частина наших друзів залишилися там", — написала Сампан.

За її словами, снаряд упав на місце, де вона сиділа.

Як повідомлялося раніше, удару по Краматорську було завдано увечері вівторка, 27 червня, ще одна ракета впала за містом у селі Біленьке, де постраждали 5 людей.

За даними поліції, станом на 22:00 відомо, що внаслідок удару загинули троє людей, серед яких дитина. Ще 42 особи отримали поранення.

Тим часом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що кількість загиблих зросла до чотирьох.

Як повідомлялося раніше, вранці 26 червня передмістя Херсона зазнало масованого удару з боку окупантів. За даними місцевих ЗМІ, обстріл вівся запальними снарядами.