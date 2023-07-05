Удар по колаборантам: ракета ЗСУ вразила будівлю окупаційної адміністрації Волновахи (фото)

Колаборанти запевняють, що обійшлося без загиблих

У середу, 5 липня, у приміщенні адміністрації окупованої Волновахи (Донецька область) стався потужний вибух. При цьому російські джерела заявили, що будівля зазнала обстрілу.

Так росЗМІ передають слова так званого "мера" Волновахи константина зінченка, який заявив, що внаслідок прильоту постраждав один із поверхів у лівому крилі будівлі.

Він заявив, що внаслідок удару незначні травми отримали троє людей. Утім, у місцевих telegram-каналах з’являлася інформація що в результаті вибуху є загиблі.

"Було два прильоти. Один у ліве крило будівлі, інший біля будівлі. Руйнування є. Зараз оцінюємо, наскільки серйозні", — заявив зінченко.

Як відомо, Волноваха перебуває під окупацією з весни 2022 року.

Нагадаємо, увечері 4 липня у Донецьку та сусідній Макіївці практично одночасно пролунали вибухи. У другому населеному пункті було вражено ворожий склад із боєприпасами.

Інформацію офіційно підтвердили у ЗСУ, після чого у мережі з’явилося відео, де можна побачити вторинну детонацію ворожих боєприпасів. Примітним виявилося й те, що вогонь, що піднявся над ворожим об’єктом, сформував загадковий силует, який досі активно обговорюють у мережі.