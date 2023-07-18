П’ять операцій не врятували: померла ще одна постраждала від російського удару по Умані

Кількість жертв теракту зросла до 24 осіб

Російський ракетний удар по Умані, завданий наприкінці квітня поточного року, забрав ще одне життя.

Як поінформував голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram, йдеться про 26-річну Ірину Шевченка, яка 18 липня померла в лікарні.

"Весь цей час медики боролися за її життя після осколкового поранення. П’ять операцій... але, на жаль", — написав він.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Умані вночі 28 квітня і зруйнували багатоповерхівку. У ході розбору завалів було виявлено тіла 23 загиблих, серед яких п’ятеро дітей. Таким чином, кількість жертв російського воєнного злочину зросла до 24.

Варто зазначити, що тієї ж ночі в Дніпрі ракета влучила в приватний будинок, де загинули 31-річна жінка та її 2-річна дочка.

Як повідомлялося раніше, російські ракетні удари по Україні продовжують забирати життя мирних жителів, так 17 липня артилерійські обстріли зазнали міста Білопілля, що в Сумській області. Внаслідок удару загинули дві жінки похилого віку, а ще десять осіб отримали поранення.