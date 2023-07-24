Окупанти вдарили касетними боєприпасами по мирному місту: загинула дитина, багато поранених

Удар був завданий по водоймі біля зони відпочинку

Увечері 24 липня окупанти обстріляли місто Костянтинівка, що на Донеччині біля Бахмута, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України, ще 7 людей, серед яких четверо дітей, зазнали поранень.

Зазначається, що за попередньою інформацією, місто було обстріляне касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч" близько 19:10 понеділка.

"Внаслідок ворожої атаки загинув 10-річний хлопчик. Також зазнали поранень четверо малолітніх віком від 5 до 12 років — троє дівчат та хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що поранення отримали дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Постраждалі під час обстрілу перебували біля зони відпочинку біля місцевої водойми.

Остаточна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. За фактом обстрілу мирного міста відкрито кримінальну справу за фактом порушення правил та звичаїв ведення війни (ч. 2 ст. 438).

Тим часом на подію відреагував начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, який нагадав, що дітям у зоні бойових дій не місце, а тому батькам варто евакуювати їх у безпечне місце.

"Росіяни ще раз доводять, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 24 липня окупанти також завдавали удару по Одеській області та ледь не знищили шість румунських річкових суден на Дунаї.