Триває розбір завалів: у Покровську серйозно зросла кількість поранених (оновлено)

Кількість загиблих, за останніми даними, сягнула 7 осіб

У Покровську Донецької області триває ліквідація наслідків вечірнього обстрілу міста. За даними адміністрації Покровської військової адміністрації, на місці влучання російських снарядів триває розбір завалів, під ними шукають імовірних вцілілих мешканців. Загалом же кількість поранених внаслідок атаки серйозно зросла.

Про це повідомляє "Суспільне Донбас" із посиланням на очільника військової адміністрації Сергія Добряка.

UPD від 7:00. Станом на ранок, кількість постраждалих збільшилася уже до 67 осіб. Число загиблих поки незмінне — всього семеро. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Загалом же на початок розбору завалів спецслужби відзвітували про сімох загиблих та 57 поранених і травмованих осіб. Як відомо, серед жертв є працівники ДСНС та навіть військовий. Початково йшлося про три десятки постраждалих.

Багатоповерхівка одразу після удару росіян

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Покровськ на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що цієї ночі вибухи також чули щонайменше у Запоріжжі та Краматорську.

Також гучний звук пролунав в одному із районів Києва, при цьому повітряну тривогу не оголошували, а місцева влада не надала пояснень.