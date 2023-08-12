Окупанти "обпеклися" на Куп'янському напрямі: що зараз там відбувається

У ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті

російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку, помітно там активізувавшись, але натомість зазнають втрат.

Як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, росіяни намагаються атакувати позиції українських військ, посилити ескалацію та перехопити ініціативу.

"За цю добу, зокрема в районі Іванівки і Синьківки відбувалися головні атакувальні дії. Вісім разів ворог намагався атакувати наші позиції. 328 разів завдавав ударів всіма видами і калібрами артилерії: від мінометів до реактивних систем залпового вогню", — заявив Череватий.

Череватий повідомив про спроби росіян розвернути резерви на Куп’янському напрямку. На його думку, це свідчить про відсутність суттєвого прогресу військ рф протягом тривалого часу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області, наближених до зони бойових дій, оголошено обов’язкову евакуацію людей.