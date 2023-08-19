Ракетний удар по Чернігову: Зеленський показав наслідки прильоту на відео

Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені

Президент України Володимир Зеленський показав відео із наслідками страшного ракетного обстрілу росіянами Чернігова, який стався у суботі вранці.

"Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен", — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що треба зробити ще більше для консолідації світу проти російського терору.

"Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло", — пише президент.

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав фото, як виглядає центр Чернігова зараз та повідомив, що, через вибухову хвилю ймовірно постраждали діти:

"російська федерація вчергове обстріляла мирний населений пункт. На жаль, за попередньою інформацією є загиблі та поранені, також через вибухову хвилю ймовірно постраждали діти. Це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права. Скільки ще потрібно жертв, аби росія отримала покарання? Для нас кожне життя цінне. Україна потребує дієвих кроків міжнародних партнерів", — заявив Лубінець.

Будівля театру без даху, уламки розлетілися всією площею

Нагадаємо, що росіяни сьогодні вранці цілеспрямовано завдали удару балістичною ракетою по цивільному населенню у центрі Чернігова. Поцілили прямо по центру міста, де розташований театр і у вихідні зазвичай людно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема у Луцьку був приліт у промислове підприємство. Загинуло троє людей, ще кілька дістали поранення.