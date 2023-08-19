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Момент ракетного удару по Чернігову потрапив на камери відеоспостереження

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Чернігів
Чернігів

Вже більше сотні людей звернулися до лікарів за допомогою

Вдень суботи, 19 серпня, окупанти завдали ракетного удару по центру Чернігова, використавши для цього балістичні ракети ОТРК "Іскандер".

Тим часом у мережі почало поширюватися відео моменту прильоту. Зокрема, його оприлюднив у своєму telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

На кадрах видно, як вогненна куля, яка виникла після вибуху, пронеслася вулицею і врізалася в сусідню будівлю.

Сам приліт на відео, вочевидь, не потрапив.

Як повідомлялося раніше, удару було завдано по будівлі драмтеатру в самому центрі Чернігова. За даними місцевої влади, станом на 15:30 відомо про 7 загиблих, ще 117 людей звернулися до медиків за допомогою, серед загиблих та постраждалих є діти.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар Чернігова. Він наголосив, що потрібно зробити ще більше для консолідації світу проти російського терору.

Відомо також про те, що у місті в цей день проходила виставка дронів "Люті пташки" і в мережі вже звучать припущення про те, що саме вона і стала причиною обстрілу, хоча організатори це заперечують.

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#Україна #Росія #Чернігів #Обстріл