Масштабні руйнування на сотні метрів довкола: як виглядає центр Чернігова після російського удару (ексклюзивні фото)

Роботи з ліквідації наслідків продовжуються

У суботу, 19 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару з використанням ОТРК "Іскандер" по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, через що 7 людей загинули і більше сотні отримали поранення.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Євген Завгородній, який показав, що відбувається на місці прильоту за кілька годин після події.

Як видно на знімках, вибух пошкодив автомобілі, що стояли неподалік, а також вибив шибки у прилеглих будівелях.

При цьому місцями досі можна побачити уламки від ракети.

Як повідомлялося раніше, удару було завдано по будівлі драмтеатру в самому центрі Чернігова. За даними місцевої влади, станом на 15:30 відомо про 7 загиблих, ще 117 людей звернулися до медиків за допомогою, серед загиблих та постраждалих є діти.

Відомо також про те, що у місті в цей день проходила виставка дронів "Люті пташки" і в мережі вже звучать припущення про те, що саме вона і стала причиною обстрілу, хоча організатори це заперечують.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар Чернігова. Він наголосив, що потрібно зробити ще більше для консолідації світу проти російського терору.