Обстріл кафе у вихідний: росіяни здійснили ще один теракт на Харківщині, є загиблі

росіяни поцілили по закладу, коли там були відвідувачі

У суботу вранці окупанти вдарили по селу Подоли Куп’янського району Харківської області, знову поціливши у мирний об'єкт. Ворог влучив у цивільний об‘єкт — кафе, де вдень перебували місцеві жителі. Є загиблі та постраждалі.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 — поранений. Дані встановлюються. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Згодом поліція Харківщини уточнила, що загинула 28-річна жінка та чоловік, його особа встановлюється. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Це не перший обстріл росіянами — наприкінці червня окупанти випустили ракету з комплексу "Іскандер-М" по людній піцерії "Ria Pizza" у центрі Краматорська. Контррозвідка СБУ оперативно затримала агента російських спецслужб, який скоригував ракетний удар.

Відомо, що в результаті ракетного удару серед постраждалих опинилися колумбійці, які вечеряли в піцерії. У Колумбії вже відреагували на поранення своїх громадян та пообіцяли направити дипломатичну ноту протесту росії.