У Криму серія потужних вибухів: повідомляється про удари по Севастополю

Метою удару могла стати військова частина РЕБ

Мешканці тимчасово окупованого Криму дедалі частіше чують вибухи. Цього разу серію "бавовни" невстановленого походження було зафіксовано у Севастополі.

При цьому, як інформують місцеві telegram-канали, це був не одиничний вибух, а ціла серія, яка була чутна в різних куточках південної частини міста.

Очевидно, більшість повідомлень про вибухи надходила від мешканців районів, прилеглих до мису Фіолент.

Від місцевих жителів також надходила інформація про те, що в район Фіолента прямують численні машини швидкої допомоги та пожежників.

Іншої інформації поки не надходило, представники окупаційної "влади" пригоду поки що не коментували.

Варто зазначити, що у серпні поточного року у ЗМІ з’явилася інформація, що саме на мисі Фіолент, поряд зі Свято-Георгіївським монастирем, росіяни розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН". Там розташована територія військової частини РЕБ.

За всього бажання окупантів їх сховати, зробити це не так і просто, оскільки висота антен може досягати 32 метрів. Вона використовується для радіорозвідки, придушення та перехоплення сигналу супротивника по всьому короткохвильовому діапазоні на відстані до 5 тис. км.

Антени "Мурманськ-БН"

По сусідству з частиною радіоелектронної розвідки на кількох сотнях гектарів розкинулась військова частина ППО, яка має на озброєнні комплекси С-300/С-400.

Очевидно, що десь там і стався вибух, оскільки подібна інформація почала поширюватися російськими каналами. OSINT-аналітики також повідомляють, що вибухи пролунали недалеко від розташування 475-го окремого центру радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту росії.

Як повідомлялося раніше, напередодні ЗСУ атаки по тимчасово окупованому Севастополю в Криму було вражено російським десантним кораблем. Водночас пошкодження отримав ворожий підводний човен.