Рівне атакували ракетами: внаслідок удару почалися відключення світла (оновлено)

Перебої з електропостачанням почалися з обласного центру, однак ним не обмежилися

Внаслідок нічного масованого ракетного удару по Україні у кількох регіонах сталися прильоти. Серед них — і Рівненщина, де після влучання ворожих цілей почалися аварійні відключення електроенергії.

Інформацію про те, що ракети досягнули своєї цілі, повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. При цьому він не уточняв, у яких саме містах зафіксували прильоти, пообіцявши надати дані пізніше.

"Працюють відповідні служби", — підкреслив він, інформуючи населення про події в області.

Згідно з даними мера міста Вараш Олександра Мензула, у населеному пункті спостерігалися проблеми з електропостачанням. Наразі світлом забезпечили критичну інфраструктуру міста.

У самому Рівному частково перекрито рух вулиця Млинівська — від Луцького кільця і з боку вулиці Білої. Такі дані надає патрульна поліція міста.

Цілком імовірно, що в одному із районів обласного центру почалася пожежа. Частина Рівного лишається без світла.

За даними Telegram-каналу "Рівне Головне", проблеми з електропостачанням також зафіксовані у таких населених пунктах області, як Сарни, Костопіль, Березне, Дубровиця тощо.

Нагадаємо, що цього ранку вибухи чули жителі Києва. Внаслідок атаки є часткові руйнування інфраструктури, є постраждалі.

Також прильоти зафіксовані у Харкові — за попередніми даними, місто обстріляли із С-300.