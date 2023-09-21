Рівне атакували ракетами: внаслідок удару почалися відключення світла (оновлено)
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Перебої з електропостачанням почалися з обласного центру, однак ним не обмежилися
Внаслідок нічного масованого ракетного удару по Україні у кількох регіонах сталися прильоти. Серед них — і Рівненщина, де після влучання ворожих цілей почалися аварійні відключення електроенергії.
Інформацію про те, що ракети досягнули своєї цілі, повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. При цьому він не уточняв, у яких саме містах зафіксували прильоти, пообіцявши надати дані пізніше.
"Працюють відповідні служби", — підкреслив він, інформуючи населення про події в області.
Згідно з даними мера міста Вараш Олександра Мензула, у населеному пункті спостерігалися проблеми з електропостачанням. Наразі світлом забезпечили критичну інфраструктуру міста.
У самому Рівному частково перекрито рух вулиця Млинівська — від Луцького кільця і з боку вулиці Білої. Такі дані надає патрульна поліція міста.
Цілком імовірно, що в одному із районів обласного центру почалася пожежа. Частина Рівного лишається без світла.
За даними Telegram-каналу "Рівне Головне", проблеми з електропостачанням також зафіксовані у таких населених пунктах області, як Сарни, Костопіль, Березне, Дубровиця тощо.
Нагадаємо, що цього ранку вибухи чули жителі Києва. Внаслідок атаки є часткові руйнування інфраструктури, є постраждалі.
Також прильоти зафіксовані у Харкові — за попередніми даними, місто обстріляли із С-300.