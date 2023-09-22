Десятки постраждалих та загиблий: що відомо про ракетний удар по Кременчуку (фото)

Троє з госпіталізованих у тяжкому стані

У п’ятницю, 22 вересня, росія завдала ракетних ударів по Кременчуку в Полтавській області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще 31 постраждала.

Одну ракету збили засоби протиповітряної оборони, проте був приліт по цивільній інфраструктурі. Про це розповів начальник Полтавської ОВ Дмитро Лунін.

Станом на 22:30 пошукові роботи на місці прильоту завершено, — за їхніми підсумками встановлено, що в результаті удару одна людина загинула, а ще 31 постраждала (у тому числі троє дітей). 16 постраждалих було госпіталізовано.

Як повідомляє "Суспільне", троє з постраждалих перебувають у важкому стані.

Вибуховою хвилею зачепило найближчі будинки. Міський голова Віталій Малицький закликає місцевих жителів не ходити поряд із ними, оскільки є загроза падіння скла. Влада обіцяє, що найближчим часом комісія оцінить збитки і люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації.

Волонтери, підприємці та небайдужі місцеві жителі організували поряд із місцем інциденту намети з водою, їжею та іншою допомогою для постраждалих та тих, хто задіяний у рятувальних роботах.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в центрі Черкас уламок ракети впав на готель.