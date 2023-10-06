У Криму вибухи, тривога та перебої зі світлом: що відомо

Окупантам не до сну

Пізно ввечері в п’ятницю, 6 жовтня, у поки що окупованому росією Криму тривожно — чутно сирени, звуки вибухів, місцями зникло світло і зупинився транспорт.

Підконтрольні окупантам канали пишуть про загрозу ракет і дронів, при цьому публікується також інформація про те, що нібито вже були збиття.

Сирени в Криму залунали о 22:42, але перші вибухи пролунали раніше. У мережі показали відео, як звучить повітряна тривога у Севастополі:

За кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги та вибухів з’явилися повідомлення, що зникла електрика у низці населених пунктів під Ялтою, — причиною назвали "аварію". Також повідомили про збиття ракет над акваторією Чорного моря та збиття безпілотника. Офіційно окупаційна "влада" півострова ситуацію поки не коментувала.

На час повітряної тривоги також зупинився повітряний та морський транспорт Криму, тобто серед іншого було перекрито Кримський міст.

О 23:06 окупанти Криму оголосили відбій повітряної тривоги. Вона тривала 24 хвилини.

Нагадаємо, що раніше цього дня вже чули вибухи в Севастополі, тоді "влада" заявила, що це були нібито "профілактичні гранатометання".

Як повідомляв "Телеграф", також раніше в росії відразу дві області атакували дрони.